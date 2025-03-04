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В Кремле ответили на вопрос о возможных переговорах США и РФ в ближайшее время

Песков: новые переговоры с США состоятся не сегодня и не завтра
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

В ближайшее время не ожидается переговоров между Россией и США как те, что состоялись в Саудовской Аравии и Турции. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, слова которого передает РИА Новости.

«Сегодня нет. И завтра нет», — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о перспективах переговоров с американскими представителями, аналогичных тем, что проходили в Стамбуле.

На уточняющий вопрос о возможности проведения таких встреч во второй половине месяца, представитель Кремля добавил, что дипломаты продолжают работать над этими вопросами.

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России по Украине. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта.

Представители России и США провели встречу в Стамбуле 27 февраля. Переговоры длились почти шесть с половиной часов и были сосредоточены на вопросах, связанных с возобновлением работы посольств и консульств двух стран.

Ранее сообщалось, что РФ и США договорились провести переговоры по Ирану.

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