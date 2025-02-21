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Спецпосланник Трампа заявил о длительной беседе с Путиным во время визита в Москву

Спецпосланник Трампа Уиткофф: я провел много времени, беседуя и развивая дружбу с Путиным
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Global Look Press

Спецпосланник президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф заявил, что во время визита в Москву провел длительный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает телеканал Sky News.

«Это была отличная поездка. Я провел много времени, беседуя с президентом Путиным, развивая дружбу и отношения с ним. Все это привело к тому, что Марк (Фогель, освобожденный по обмену. — прим. ред.) сел на самолет», — сказал Уиткофф.

12 февраля Уиткофф сказал, что освобождение американца Фогеля может говорить о дружественном характере будущих отношений Путина и Трампа. Он напомнил, что лидеров двух стран связывала «прекрасная дружба», и, возможно, это взаимодействие продолжится, что принесет пользу всему миру.

11 февраля бывший сотрудник посольства США Фогель, получивший в России срок по делу о контрабанде наркотиков, вернулся на родину. По данным газеты New York Times, Фогеля освободили в рамках сделки с Кремлем, которую вел Стивен Уиткофф.

Трамп заявил, что Россия «очень хорошо» отнеслась к США, вернув Фогеля. Политик допустил, что освобождение Фогеля станет «началом» отношений, которые позволят урегулировать конфликт на Украине. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Как писала NYT, Уиткофф приезжал в Москву не только для освобождения Фогеля, но и для обсуждения контуров украинского урегулирования.

Ранее в Кремле рассказали, стоит ли ожидать промежуточных контактов до встречи Путина и Трампа.

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