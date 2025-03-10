США проведут раздельные переговоры с РФ и Украиной в Саудовской Аравии

Представители администрации президента США Дональда Трампа на этой неделе встретятся в раздельном формате с российскими и украинскими коллегами в Саудовской Аравии. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленный правительственный источник.

По данным вещателя, в Джидде запланированы переговоры госсекретаря США Марко Рубио, советника Трампа по нацбезопасности Майка Уолтца и спецпосланника Трампа по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа с украинской стороной. Ожидается, что с российскими представителями также состоятся отдельные контакты, но на каком уровне, источник не уточняет.

7 марта МИД Саудовской Аравии сообщил, что представители США и Украины проведут переговоры по урегулированию конфликта. Стороны обсудят механизмы достижения временного прекращения огня и формирования основ для мирного диалога между Россией и Украиной.

По словам спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, Соединенные Штаты рассчитывают, что встреча в Джидде (Саудовской Аравии) приведет к прогрессу в урегулировании конфликта на Украине. Он отметил, что между США и Украиной было много обсуждений после встречи Трампа и Зеленского в конце февраля.

Ранее Трамп призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров, «пока не слишком поздно».