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В Кремле призвали не «надевать розовые очки» по поводу отказа США от поддержки Украины

Песков призвал не спешить «надевать розовые очки» в связи с действиями США
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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не спешить «надевать розовые очки» в связи с отказом США от поддержки Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Многие сейчас спешат надевать розовые очки, говорить о том, что сейчас американцы прекратят поставлять вооружение или уже прекратили», — сказал он.

По словам Пескова, Россия всегда должна быть готова отстаивать свои интересы.

4 марта Белый дом официально подтвердил приостановку военной помощи Украине. Такое решение было принято после перепалки президента США Дональда Трампа и его украинского коллеги Владимира Зеленского в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля.

Ожидается, что США не будут помогать Украине, пока Киев не продемонстрирует готовность к мирным переговорам с Россией. До тех пор Соединенные Штаты приостановят все поставки военной помощи, включая оружие, находящееся в транзите через Польшу.

Ранее в Раде назвали предательством решение США приостановить военную помощь Киеву.

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