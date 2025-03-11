В МИД РФ высказались о ситуации в Сирии

Россия обеспокоена развитием событий в Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Мы обеспокоены тем, что происходит в Сирии с учетом тех усилий, которые мы с нашими партнерами <...> прилагали долгие годы для того, чтобы обеспечить мир и безопасность всех политических и этноконфессиональных групп этой дружественной нам страны», — сказал он.

9 марта агентство SANA сообщило, что конфликт между сирийскими вооруженными силами и сторонниками экс-президента Башара Асада вспыхнул на газовой электростанции в портовом городе Банияс, который находится в провинции Тартус.

До этого вооруженные столкновения между сторонниками свергнутого президента и новыми властями Сирии возобновились в провинции Латакия и распространились на другие регионы. В ответ на эскалацию насилия департамент общественной безопасности направил подкрепление в район Эль-Кадмуса (провинция Тартус).

Ранее новые власти Сирии объявили в Латакии комендантский час из-за восстания алавитов.