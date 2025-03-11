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Экс-министр Британии считает, что Трамп на переговорах пойдет на уступки

Шэппс: Трамп может пойти на большие уступки от имени Украины
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Win McNamee/Reuters

Президент США Дональд Трамп может пойти на очень большие уступки в переговорах по Украине. Такое мнение выразил бывший министр обороны Великобритании Грант Шэппс в интервью YouTube-каналу War & Politics.

«Меня беспокоит то, что Трамп может пойти на слишком большие уступки от имени Украины и даже без участия Украины в этих переговорах», — заявил собеседник канала.

Экс-министр обороны Великобритании добавил, что американский лидер способен уступить некоторые территории еще до того, как сядет за стол переговоров.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Украине и России нужно быть готовыми к принятию «трудных» решений для урегулирования конфликта. Он добавил, что Киеву будет непросто заставить ВС РФ отступить к границам 2014 года.

В свою очередь телеканал CNN сообщал, что представители администрации Трампа на текущей неделе встретятся в раздельном формате с российскими и украинскими коллегами в Саудовской Аравии.

По данным вещателя, в Джидде запланированы переговоры госсекретаря Рубио, советника Трампа по нацбезопасности Майка Уолтца и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стивена Уиткоффа с украинской стороной.

Как ожидается, что у США с российскими представителями также состоятся отдельные контакты, но не уточняется, на каком уровне.

Ранее в США заявили, что дата встречи Путина и Трампа еще не определена.

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Переговоры о мире на Украине
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