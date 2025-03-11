Дело о теракте возбудили по факту массированной атаки БПЛА на Москву

СК: по факту атаки беспилотников на московский регион возбуждено дело о теракте

Уголовное дело о теракте возбудили по факту массированной атаки украинских беспилотников на Москву и Подмосковье. Об этом сообщается в Telegram-канале «Следком».

К расследованию дела привлечены опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СК России, а также эксперты СЭЦ ведомства.

В рамках расследования они установят обстоятельства произошедшего, типы БПЛА и взрывных устройств, а также размер причиненного ущерба, рассказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

В ведомстве добавили, что действиям всех причастных лиц будет дана уголовно-правовая оценка.

Утром 11 марта мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны отразили самую массированную атаку ВСУ на Москву. На подлете к российской столице были сбиты 74 БПЛА, «на разных рубежах в целом сотни боевых беспилотников», подчеркнул он.

Всего над российскими регионами сбили 337 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что при атаке БПЛА в Подмосковье повреждены 20 автомобилей.