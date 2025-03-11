Путину доложили об атаке беспилотников на московский регион

Песков: Путину доложили об атаке беспилотников на Москву и Подмосковье

Президенту России Владимиру Путину доложили о сегодняшней массированной атаке украинских беспилотников на московский регион. Об этом сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Песков также заявил, что не знает, почему атака произошла сегодня. В этот день в Саудовской Аравии состоится встреча представителей США и Украины.

Утром 11 марта мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны отразили самую массированную атаку ВСУ на Москву. На подлете к российской столице были сбиты 74 БПЛА, «на разных рубежах в целом сотни боевых беспилотников», подчеркнул он.

По данным Минобороны, над территорией Московской области был перехвачен 91 дрон.

Всего над российскими регионами сбили 337 беспилотников.

Ранее Воробьев сообщил о выплатах пострадавшим при атаке дронов.