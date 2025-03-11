Собянин: отбита самая массированная атака украинских беспилотников на Москву

Сергей Собянин сообщил о самой массированной атаке вражеских БПЛА на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили самую массированную атаку беспилотников Вооруженных сил Украины на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву. На подлете к Москве сбиты 74 БПЛА, на разных рубежах в целом сотни боевых беспилотников», — написал он.

Telegram-канал SHOT сообщал, что число пострадавших в результате массированной атаки украинских беспилотников на московский регион увеличилось до восьми.

По данным Минобороны, ночью дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 91 дрон над территорией Московской области.

Всего над российскими регионами сбили 337 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что владимирец, который хотел посмотреть на летящий беспилотник, попал в больницу.