Самая массированная атака БПЛА на Москву произошла перед переговорами Украины и США

Bloomberg: Киев запустил рекордное число БПЛА на Москву перед переговорами с США

Украина запустила рекордное число беспилотников на Москву перед переговорами Киева и Вашингтона. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Эта атака на российскую столицу стала самой масштабной за всю историю трехлетнего конфликта, отмечает Bloomberg.

«Нападение произошло в тот момент, когда делегации Украины и США готовились к встрече в Саудовской Аравии для обсуждения возможного урегулирования российской войны на Украине», — говорится в материале.

Агентство отмечает, что перед встречей президент Украины Владимир Зеленский предложил прекратить авиаудары и морские военные операции в качестве первого шага по прекращению огня.

До этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны отразили самую массированную атаку ВСУ на Москву. На подлете к российской столице были сбиты 74 БПЛА, «на разных рубежах в целом сотни боевых беспилотников», подчеркнул он.

По данным Минобороны, над территорией Московской области был перехвачен 91 дрон.

Всего над российскими регионами сбили 337 беспилотников.

Ранее Захарова прокомментировала атаку беспилотников ВСУ на Москву.