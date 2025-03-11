В России заявили, что за атакой дронов ВСУ стоит раздраженность Киева и Лондона

Атака украинских беспилотников на Москву вызвана раздражением Украины и Великобритании от возобновившегося диалога России с Западом. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям Киева Родион Мирошник.

«Достаточно явный маркер крайнего раздражения Киева и их кукловодов от прибытия и ожидаемого прибытия гостей в российскую столицу», — написал дипломат.

Мирошник считает, что Украина и Великобритания пытаются добиться того, чтобы мнение Российской Федерации вообще никто не слышал. Кроме того, он задался вопросом, какую еще «выходку» ждать от Лондона и Киева, чтобы сорвать будущий диалог.

11 марта глава МИД РФ Сергей Лавров проведет переговоры с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.

По данным министерства обороны России, в течение ночи дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 91 дрон над территорией Москвы и Московской области. Повреждены дома и автомобили. Пострадали люди, в том числе четырехлетний ребенок. Столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково временно приостановили работу, на местах падения обломков работают экстренные службы.

В общей сложности над регионами России сбили 337 украинских дронов.

Ранее дело о теракте возбудили по факту массированной атаки БПЛА на Москву.