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Лавров встретится с генсеком ОБСЕ в Москве

Лавров проведет в Москве встречу с генсеком ОБСЕ Синирлиоглу
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Julia Darashkevich/Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в Москве встречу с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Синирлиоглу. Об этом «Интерфакс» сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

«11 марта состоятся переговоры главы российского внешнеполитического ведомства с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, он прибудет в Москву с рабочим визитом», — заявила Захарова на ежегодном брифинге.

Она напомнила, что очные контакты с руководством ОБСЕ в последнее время «сводились к кратким беседам на полях министерских мероприятий». Захарова пояснила, что Лавров на встрече с Синирлиоглу будет также обсуждать текущее положение дел в международной организации, которая находится в глубоком кризисе.

Глава гуманитарной группы постоянного представительства РФ при ОБСЕ Игорь Сергеев ранее заявил, что российская сторона регулярно отправляет ОБСЕ информацию о нарушениях гуманитарного права со стороны Украины, однако руководство организации игнорирует ее по политическим причинам.

Ранее Бастрыкин высказался о преступлениях ВСУ в Курской области.

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