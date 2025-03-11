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В Европе признали, что «врали с самого начала» об Украине

Полковник Бо: Европа врала с самого начала, продвигая идею злой России
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РИА Новости

Европа «врала с самого начала» о причинах украинского конфликта, пытаясь выставить Россию в качестве виновника кризиса. Об этом заявил бывший советник НАТО и полковник генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Deep Dive.

«Проблема в том, что они врали с самого начала… В Европе конфликт выставляли как попытку восстановить СССР, захватить Украину. Идея злой России прочно засела в головах европейских политиков», — подчеркнул он.

По мнению военного, страны Европы давно напрямую участвуют в конфликте на Украине, поддерживая Киев финансами и оружием.

До этого сообщалось, что власти Европейского союза размышляют над конфискацией дополнительного объема российских активов.

На фоне этого французский министр обороны Себастьян Лекорню заявил, что власти Франции передадут Украине новый пакет военной помощи на €195 млн, который будет профинансирован за счет процентов с замороженных активов России.

Ранее в Госдуме раскритиковали решение Британии передать Украине российские активы.

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