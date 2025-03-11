Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Европе хотят конфисковать больше российских активов

Politico: ЕС размышляет над конфискацией дополнительного объема активов РФ
close
loginovworkshop/Shutterstock/FOTODOM

Власти Европейского союза размышляют над конфискацией дополнительного объема российских активов. Об этом сообщает европейская версия издания Politico.

«Европейские политики, испытывающие острую нехватку наличных средств, сейчас размышляют о возможности конфискации около 200 миллиардов евро резервов Центрального банка России», — сообщает издание.

Уточняется, что первым идею конфисковать еще больше российских активов поддержал управляющий Банком Латвии Мартиньш Казакс, однако в оппозицию к нему выступили другие должностные лица из управляющих органов Европейского союза.

На фоне этого французский министр обороны Себастьян Лекорню заявил, что власти Франции передадут Украине новый пакет военной помощи на €195 млн, который будет профинансирован за счет процентов с замороженных активов России.

Ранее в Госдуме раскритиковали решение Британии передать Украине российские активы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами