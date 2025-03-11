В США высказались о санкциях против России

Рубио: США надеются, что им не придется ужесточать санкции против РФ

Вашингтон надеется, что ему не потребуется ужесточать санкции в отношении Москвы в попытке содействовать урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил в госсекретарь США Марко Рубио, комментируя в беседе с журналистами в ходе перелета в Саудовскую Аравию ситуацию вокруг Украины, передает ТАСС.

«На данном этапе всем должно быть ясно, что у США имеются инструменты, позволяющие навязать издержки и российской стороне этого уравнения. Однако мы надеемся, что до этого не дойдет», — заявил Рубио.

Госсекретарь подчеркнул, что цель президента США Дональда Трампа заключается в том, чтобы усадить Россию и Украину за стол переговоров, для того чтобы добиться преодоления конфликта.

По словам Рубио, недавние высказывания главы Белого дома о возможности дальнейшего ужесточения антироссийских санкций являются «напоминанием о том, что у США имеются инструменты, если все рассыплется».

7 марта американский лидер заявил, что российская армия «разносит» Украину на поле боя. По словам Трампа, в связи с этим он рассматривает возможность введения «масштабных санкций» против Москвы. В случае принятия такого решения, рестрикции будут действовать, пока стороны конфликта не достигнут договоренности о прекращении огня.

В свою очередь сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что представит в конгрессе США законопроект о введении новых санкций против российского банковского и энергетического секторов.

В ответ на это член комитета Государственной думы РФ по международным делам Светлана Журова отметила, что заявления американских политиков о готовящихся новых санкциях против России является «специальным вбросом», нацеленным на публику в США.

Ранее разведчик из США оценил угрозы Трампа ввести новые санкции против РФ.