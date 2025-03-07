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Трамп заявил, что Россия доминирует на поле боя на Украине

Трамп: армия РФ «разносит» ВСУ на поле боя
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Francis Chung - Pool via CNP/picture alliance/Consolidated News Photos//Global Look Press

Российская армия в настоящее время доминирует на поле боя на Украине, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Учитывая тот факт, что Россия сейчас абсолютно «разносит» Украину на поле боя, я всерьез рассматриваю возможность введения масштабных санкций против России до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня», — сообщил Трамп.

Ограничения могут затронуть банковский сектор, указано в сообщении. Кроме того, президент США допустил введение пошлин против РФ.

3 марта агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что Белый дом поручил Госдепартаменту США и министерству финансов подготовить перечень антироссийских санкций, которые могут быть смягчены в ходе переговоров Вашингтона и Москвы.

При этом глава минфина США Скотт Бессент заявлял, что Соединенные Штаты готовы ужесточить санкции против энергетики РФ, если это позволит добиться прекращения боевых действий на Украине.

Ранее Трамп заявил, что принес России горе.

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