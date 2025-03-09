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Сенатор Грэм представит проект новых антироссийских санкций

Сенатор Грэм представит конгрессу США законопроект о новых санкциях против РФ
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Nathan Howard/Reuters

Сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что представит в конгрессе США законопроект о введении новых санкций против российского банковского и энергетического секторов. Об этом он рассказал в интервью Fox News.

Политик подчеркнул, что целью этих мер является принуждение России к мирным переговорам и прекращению боевых действий.

Грэм также выразил обеспокоенность по поводу возможного прекращения американской военной помощи и предоставления разведывательной информации Украине. Он отметил риск негативных последствий данных решений для Киева и сравнил такой сценарий с ситуацией в Афганистане.

«Зеленский все испортил в Белом доме. <...> Меня беспокоит отказ от [предоставления] Украине разведданных и оружия, пока продолжаются боевые действия. Если мы «обесточим» Украину, это может быть гораздо хуже, чем Афганистан», — сказал Грэм.

Накануне сообщалось, что правительство США изучает способы быстрого смягчения санкций в отношении российского энергетического сектора на случай, если Москва согласится прекратить боевые действия на Украине.

Ранее Индекс Мосбиржи упал на фоне заявления о новых санкциях США против России.

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