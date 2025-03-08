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Разведчик из США оценил угрозы Трампа ввести новые санкции против РФ

Экс-разведчик ВС США Риттер: РФ готова к отражению любых американских санкций
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Rich Schultz/AP

Москва готова отразить любые возможные санкции со стороны Вашингтона и продолжить достигать целей специальной военной операции (СВО). Об этом в своем аккаунте на платформе X написал бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер.

Он обратил внимание, что американский лидер Дональд Трамп грозил с помощью рестрикций добиться уменьшения цен на нефть до уровня ниже $45 за баррель. По словам хозяина Белого дома, введение новых антироссийских санкций будет направлено на обрушение экономики РФ, в частности путем препятствования получению ею прибыли от продажи энергоносителей.

«Я вполне уверен, что россияне приняли все необходимые меры для смягчения последствий от любых действий США при успешном воплощении целей СВО», — подчеркнул эксперт.

7 марта американский лидер заявил, что РФ «разносит» Украину на поле боя. По словам Трампа, в связи с этим он рассматривает возможность введения «масштабных санкций» против Москвы. В случае принятия такого решения, рестрикции будут действовать, пока стороны конфликта не достигнут договоренности о прекращении огня.

Как рассказал хозяин Белого дома, ограничения могут затронуть российский банковский сектор. Также он допустил введение пошлин на товары из РФ.

Ранее в США сообщили о блокировке криптовалютной биржи Garantex, базирующейся в РФ.

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