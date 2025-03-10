В Госдуме допустили, что угрозы США новыми санкциями против РФ являются вбросом

Член комитета Государственной думы РФ по международным делам Светлана Журова в беседе с «Ридусом» прокомментировала заявления американских политиков о готовящихся новых санкциях против России. Парламентарий предположила, что анонс рестрикций является «специальным вбросом», нацеленным на публику в США.

«Если будет новый виток санкций, то о каких переговорах может идти речь? Это какой-то специальный вброс, потому что мне кажется, что все-таки Трамп это понимает. Это сказано специально, чтобы не сложилось впечатление, что сейчас Трамп полностью готов на все уступки России», — сказала Журова.

По ее мнению, президент США Дональд Трамп вряд ли допустит, чтобы чрезмерное давление на Москву сорвало анонсированные им мирные переговоры.

Накануне сенатор Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что представит в конгрессе США законопроект о введении новых санкций против российского банковского и энергетического секторов.

Политик подчеркнул, что целью этих мер является принуждение России к мирным переговорам и прекращению боевых действий.

Ранее сообщалось, что Белый дом поручил подготовить план смягчения санкций против России.