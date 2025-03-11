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Маск резко осудил сенатора, который призвал поддерживать Украину

Маск назвал предателем сенатора-демократа Келли, призвавшего поддерживать Киев
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Nathan Howard/Reuters

Американский бизнесмен и глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск назвал предателем сенатора Марка Келли, который призвал продолжать оказывать поддержку Киеву. Об этом сообщается на странице Маска в социальной сети X.

Демократ Келли, представляющий в сенате штат Аризона, рассказав о своем визите на Украину, заявил о важности поддержки Киева.

В ответ на заявление сенатора Маск написал: «Ты — предатель».

10 марта Маск назвал министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского марионеткой американского миллиардера Джорджа Сороса.

В тот же день Маск указал на лицемерие элит Украины и части Запада и обвинил их в желании продолжать конфликт.

9 марта Маск согласился с мнением о необходимости выхода Соединенных Штатов из Североатлантического альянса.

Ранее Маск предложил верный способ закончить конфликт на Украине.

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