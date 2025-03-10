Маск назвал главу МИД Польши марионеткой

Американский предприниматель Илон Маск назвал главу МИД Польши Радослава Сикорского марионеткой американского миллиардера Джорджа Сороса. Об этом он написал в соцсети Х.

Такое заявление Маск выдал в ходе перепалки с политиком. Бизнесмен ответил на комментарий другого пользователя о дружбе Сороса и Сикорского.

«Да, он (Сикорский. - ред.) — марионетка Сороса», — написал он.

Недавно глава МИД Венгрии Петер Сийярто в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) назвал премьера Польши Дональда Туска «агентом Сороса» после его угроз в адрес венгерского коллеги Виктора Орбана. Поляк пригрозил последствиями Орбану, если тот не пропустит антироссийские санкции Евросоюза, тем самым показывая, что он «в команде Путина».

Джордж Сорос — американский финансист, инвестор и филантроп. Из его финансовых операций наиболее известны валютные спекуляции: одной из самых знаменитых стала игра на понижение английского фунта в 1992 году, которая принесла ему $1 млрд. Тогда финансиста стали называть «человеком, обрушившим банк Англии».

Ранее Маск высмеял присуждение медали Свободы Соросу.