Соединенным Штатам необходимо наложить санкции на десять крупнейших олигархов Украины, чтобы завершить конфликт. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил американский предприниматель Илон Маск.

«Наложите санкции на 10 крупнейших украинских олигархов, особенно на тех, у кого есть особняки в Монако, и это немедленно прекратится. Вот ключ к разгадке», — подчеркнул он.

24 февраля президент России Владимир Путин говорил, что президент Украины Владимир Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения на Украине. Он отметил, что вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. По словам российского лидера, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

Ранее экс-премьер Украины рассказал, на что готов Зеленский ради сохранения власти.