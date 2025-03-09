Маск поддержал идею о выходе США из НАТО

Американский предприниматель Илон Маск согласился с мнением о необходимости для США выйти из НАТО. Об этом написал на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

Сенатор от штата Юта Майк Ли с соцсети Х отметил, что Европа относится к США как к банкомату. Он считает, что, Штатам необходимо выходить из НАТО.

«Да», — согласился Маск с мнением Ли.

Экс-постпред США в НАТО Иво Даалдер заявлял, что НАТО не выживет без участия в альянсе Соединенных Штатов, которые являются стержнем военно-политического блока.

Газета The New York Times писала, что НАТО было создано как альянс под американским доминированием, «специально зависящий от американского руководства», вооружения, разведки и воздушных перевозок. Текущая структура командования НАТО принадлежит и управляется Соединенными Штатами.

NYT напоминала, что Белый дом «ясно дал понять», что безопасность Европы больше не является главным приоритетом для Соединенных Штатов, которые хотят сосредоточить ресурсы на своей собственной границе и в Индо-Тихоокеанском регионе, где «Китай стал равным соперником».

Ранее Такер Карлсон выступил за прекращение существования НАТО.