Маск указал на желание элиты Украины и части Запада продолжать конфликт

Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, миллиардер Илон Маск на странице в соцсети Х указал на лицемерие элит Украины и части Запада.

Он отреагировал на публикацию о том, что украинский лидер Владимир Зеленский намерен продолжать конфликт с Россией.

По его словам, таким же образом настроены «элиты Украины» и «часть элиты Запада», которые регулярно устраивают шикарные ужины в особняках, пока чужие дети отправляются на передовую для участия «в вечной войне».

До этого глава DOGE заявил, что страны Европы хотят «вечной войны». Эти слова бизнесмен сопроводил репостом видео и цитатой датского премьера Метте Фредериксен, заявлявшей о том, что «для Украины мир хуже войны».

После этого на слова Маска отреагировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сказав, что он прав в том, что европейские лидеры хотят «вечной войны», учитывая высказывания президента Франции Эммануэля Макрона.

Ранее в Британии назвали более серьезную проблему Украины, чем нехватка оружия.