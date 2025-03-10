В США заявили, что Украине будет сложно вернуться к границам 2014 года

Рубио счел очевидным, что Украине будет сложно вернуться к границам 2014 года

В США уверены, что Украине будет сложно вернуться к границам 2014 года. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, пишет РИА Новости.

«Очевидно, что Украине будет очень сложно в разумный период времени заставить россиян вернуться туда, где они были в 2014 году», — сказал он.

Рубио добавил, что Москва и Киев должны быть готовы к трудным решениям для того, чтобы завершить военный конфликт. Он добавил, что не одна из сторон не сможет разрешить ситуацию военным путем.

Рубио также заявлял, что дата встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина еще не определена.

До этого телеканал CNN сообщал, что чиновники США на этой неделе проведут в Саудовской Аравии встречу с представителями России.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга не подтвердил подготовку встреч представителей России с представителями США в Саудовской Аравии на неделе.

Ранее Рубио провел телефонный разговор с главой МИД Украины.