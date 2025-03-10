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Песков опроверг сообщения CNN о переговорах РФ и США в Саудовской Аравии

Песков не подтвердил подготовку встречи США, РФ и Украины в Саудовской Аравии
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Павел Бедняков/РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга не подтвердил подготовку встреч представителей России с представителями США в Саудовской Аравии на неделе.

Журналисты рассказали Пескову, что, по данным CNN, на этой неделе планируются переговоры в Саудовской Аравии: Россия — США и Украина — США. Песков не подтвердил данную информацию.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что очередной раунд переговоров между РФ и США в Саудовской Аравии на этой неделе не планируется.

Тем временем сообщается, что 11 марта американская и украинская делегации должны встретиться в городе Джидда в Саудовской Аравии. За день до этого, 10 марта, президент Украины Владимир Зеленский собирается прибыть в саудовскую столицу Эр-Рияд для встречи с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом.

В Reuters утверждают, что американская делегация в ходе переговоров в Джидде намерена оценить готовность Украины идти на компромиссы для достижения мира с Россией. Кроме того, американская сторона хочет прояснить, изменилась ли позиция Украины после конфликта между Зеленским и главой США Дональдом Трампом в Белом доме.

Ранее стало известно о странной ситуации в переговорах США и Украины в Джидде.

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Переговоры о мире на Украине
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