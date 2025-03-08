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Рубио провел телефонный разговор с главой МИД Украины

Рубио созвонился с главой МИД Украины и призвал сделать шаги навстречу миру
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Nathan Howard/Reuters

Все стороны конфликта на Украине должны сделать шаги для обеспечения устойчивого мира. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре с главой украинского МИД Андреем Сибигой, пишет РИА Новости.

В беседе с Сибигой Рубио подчеркнул, что президент США Дональд Трамп настроен «как можно скорее» положить конец боевым действиям на Украине.

«Все стороны должны сделать шаги для обеспечения устойчивого мира», — добавил госсекретарь.

Накануне советник по национальной безопасности при администрации Трампа Майк Уолтц заявил, что США сохранят дипломатическую активность для разрешения конфликта между Россией и Украиной, однако признают сложность этого процесса. Под руководством Трампа Вашингтон продолжит политику посредничества и задействует все инструменты для вовлечения сторон в переговоры, добавил Уолтц.

Кроме того, министерство иностранных дел Саудовской Аравии сообщило, что представители США и Украины проведут переговоры по урегулированию конфликта на следующей неделе в городе Джидда.

В ведомстве уточнили, что стороны обсудят механизмы достижения временного прекращения огня и формирования основ для мирного диалога между Россией и Украиной.

Ранее Рубио призвал Украину не подрывать усилия Трампа по урегулированию конфликта.

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Переговоры о мире на Украине
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