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Песков выразил озабоченность вспышкой насилия в Сирии

Песков: Россия не комментирует ситуацию вокруг ее военных баз в Сирии
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MGIMO360 TV/YouTube

Российская сторона не комментирует ситуацию вокруг укрытия мирных сирийцев на российской авиабазе в Сирии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

Таким образом он ответил на вопрос о том, было ли дано поручение со стороны президента России Владимира Путина об укрытии мирных сирийцев на российской авиабазе.

«По базам мы ничего не комментируем», — заявил Песков.

Он добавил, что проявление насилия в Сирии вызывает глубокую озабоченность у России. Пресс-секретарь российского лидера отметил, что данное беспокойство разделяют во многих странах мира и международных организациях, включая ООН.

До этого Telegram-канал «Осведомитель» писал, что российские военнослужащие укрыли на своей авиабазе Хмеймим спасающихся от расправы мирных жителей Латакии и Тартуса.

7 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона встревожена резким обострением ситуации в Сирии и призывает сирийских лидеров сделать все для прекращения кровопролития. По ее словам, есть сообщения о пострадавших с обеих сторон, в некоторых крупных городах Сирии, включая административные центры, введен комендантский час.

Ранее Песков оценил безопасность российских военных в Сирии.

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