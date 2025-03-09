«Пора создавать Латакийскую народную республику». В Сирии идут бои со сторонниками Асада

В Сирии продолжаются бои между правительственными силами и сторонниками экс-президента Сирии Башара Асада. Столкновения происходят в городах Латакия и Тартус. По неподтвержденным данным, уже погибли более тысячи человек. Президент Сирии в переходный период Ахмед аш-Шараа заявил о необходимости «сберечь национальное единство».

Силы безопасности Сирии ведут ожесточенные бои с вооруженными формированиями сторонников прежнего лидера страны Башара Асада, передает Al Ikhbariya.

«В настоящее время ожесточенные столкновения происходят вокруг деревни Батанита в пригороде Латакии, куда бежали многие военные преступники прежнего режима Асада и группы вооруженных лиц, защищавших их», — говорится в сообщении телеканала.

Власти направили дополнительные силы в район Аль-Кадмус в пригороде Тартуса.

Президент Сирии в переходный период Ахмед аш-Шараа заявил о необходимости сберечь национальное единство в стране.

«То, что сейчас происходит в Сирии, относится к числу ожидаемых вызовов... Мы должны сохранить национальное единство и гражданский мир в стране, у нас есть возможность жить вместе», — подчеркнул политик.

Он выразил уверенность, что Сирия сумеет справиться с вызовами, поскольку у нее «есть потенциал выживания».

Европейский союз осудил атаки на силы безопасности переходного сирийского правительства, заявив, что они совершены «проасадовскими элементами».

«ЕС решительно осуждает недавние нападения, предположительно совершенные проасадовскими элементами на силы временного правительства в прибрежных районах Сирии, а также любое насилие против гражданских лиц. Гражданские лица должны быть защищены при любых обстоятельствах в соответствии с международным гуманитарным правом», — говорится в заявлении Брюсселя.

В ЕС также призвали внешние силы соблюдать суверенитет и территориальную целостность страны.

С чего все началось

6 марта в провинции Латакия начались акции протеста алавитов, недовольных арестами и последующими казнями людей, вина которых, по их мнению, не была доказана.

Повстанцы объявили о создании «Военного совета по освобождению Сирии» во главе с бывшим асадовским генералом Гиясом ад-Далой. Восставшим удалось взять под контроль ряд районов в Тартусе и Хмеймиме, но правительственным войскам удалось довольно быстро переломить ситуацию. К 8 марта восстание было фактически подавлено.

Более тысячи погибших

По данным местных СМИ, за два дня столкновений в Сирии погибли более тысячи человек. Сирийская обсерватория по наблюдению за правами человека (SOHR) сообщает о как минимум 745 убитых мирных жителях. Также погибли 125 представителей правительственных сил безопасности и 148 бойцов вооруженных формирований, связанных с Асадом.

SOHR описывает атаки как «самое массовое и жестокое проявление насилия в Сирии» с тех пор, как повстанцы во главе с исламистским движением «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) свергли прежний режим.

Аш-Шараа осудил любые издевательства над пленными. Местные СМИ сообщили, что восставшие алавиты сами убивали мирных жителей, если те отказывались присоединиться к восстанию. Кроме того, среди убитых якобы есть повстанцы, переодетые в обычную одежду.

Реакция России

Возле российской военной базы в Хмеймиме собралась толпа мирных жителей, которые просят защиты от произвола нового правительства.

Российский МИД выразил встревоженность в связи с резким обострением ситуации в Сирии и призвал как можно скорее прекратить кровопролитие.

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«В непростых условиях переходного периода, который сейчас переживает Сирия, первостепенное значение имеют поддержание национального согласия, укрепление безопасности граждан, соблюдение их законных прав вне зависимости от национальной или религиозной принадлежности», — заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев назвал происходящее в Сирии «настоящим геноцидом».

«Россия снова делает все возможное, чтобы спасти преследуемых — алавиты из провинции Латакия сейчас находятся под защитой русского оружия, на территории военной базы Хмеймим. Удивительно, но западные политики и СМИ, те самые, что рукоплескали свержению Асада, сейчас молчат, будто воды в рот набрали. Даже хваленые правозащитники, которые при прежней власти поднимали шум из-за каждого пустякового нарушения, теперь аккуратно говорят о двух сотнях убитых, что, совершенно точно, в десятки раз занижает реальное число жертв», — отметил парламентарий в беседе с «Газетой.Ru».

Журавлев выразил уверенность, что ООН тоже «ничего странного» в происходящем в Сирии не увидит.

«Сколько ни обращайся к Совету Безопасности — он давно уже откликается только на призывы коллективного Запада, для которого те же сирийские реалии ничего страшного не сулят. Пора бы в прибрежных провинциях нам уже организовать оппозиционное движение и провозгласить создание Латакийской народной республики — иного выхода не вижу», — заключил он.