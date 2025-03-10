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Зеленский в шутку извинился за отсутствие костюма

Зеленский во время выступления в шутку извинился за отсутствие костюма

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на вручении «Шевченковской премии», призвал его извинить, что он пришел на мероприятие без костюма. Видео опубликовано в соцсетях офиса главы государства.

«Еще раз очень благодарю всех украинских творцов. Извините, что не в костюме», — сказал Зеленский с улыбкой.

После этого в зале раздались аплодисменты.

Администрация президента США просила Зеленского одеться подобающе перед переговорами в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом. Но украинский лидер проигнорировал эту просьбу и пришел в своем обычном виде. Во время встречи в Овальном кабинете Белого журналист Брайан Гленн спросил главу Украины, есть ли у него костюм. После этого вопроса ситуация в Белом доме начала накаляться, и в итоге переговоры завершились перепалкой Зеленского и президента США Дональда Трампа.

В дальнейшем Гленн рассказал, что получил «тысячи угроз» из-за своего замечания Зеленскому.

Дизайнер Зеленского заступилась за его образ на переговорах с американским лидером в Белом доме.

Ранее Песков заявил, что Зеленский визуально выглядит не очень.

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