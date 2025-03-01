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В Кремле оценили внешнее состояние Зеленского

Песков: Зеленский визуально выглядит не очень
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский внешне выглядит не очень. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина, не чувствует ли украинский президент себя загнанным в угол.

Журналист опубликовал в своем Telegram-канале фрагмент интервью, записанного 26 февраля.

«Выглядит не очень визуально, но надо спрашивать у него», — сказал Песков.

Накануне Зеленский публично повздорил с президентом США Дональдом Трампом перед встречей в Вашингтоне. Ожидалось, что главы государств заключат сделку по редкоземельным металлам. Однако во время брифинга американский лидер упрекнул украинского коллегу в неуважении к США.

Эксперт по этикету и межкультурным коммуникациям Светлана Грохотова рассказала «Газете.Ru», что президент Украины вел себя неприемлемо на встрече в Белом доме, поэтому резкая реакция американского лидера вполне объяснима. Она отметила, что переговоры проходили «не на линии огня», поэтому Зеленский должен был надеть костюм или в крайнем случае — китель.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Зеленский запретом переговоров с Россией загнал себя в тупик. Глава государства отметил, что «сегодняшний глава киевского режима» отдает нелепые приказы, продиктованные соображениями не военного, а политического характера.

Ранее экс-премьер Украины Азаров назвал Зеленского клоуном.

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