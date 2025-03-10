Путин поручил оказать помощь семьям пропавших без вести участников СВО

Президент России Владимир Путин поручил распространить помощь фонда «Защитники Отечества» на членов семей участников специальной военной операции (СВО) на Украине, пропавших без вести. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Обеспечить внесение в указ президента Российской Федерации... «О создании Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» изменений, предусматривающих распространение деятельности фонда на членов семей лиц, принимающих участие в специальной военной операции, пропавших без вести», — говорится в документе.

Поручение должно быть выполнено до 30 марта 2025 года.

Ответственными за исполнение соответствующего поручения назначены первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и статс-секретарь-заместитель министра обороны страны Анна Цивилева.

До этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что правительство совместно с фондом «Защитники Отечества»‎, Минобороны и другими силовыми структурами работает над планом по расширению доступности реабилитационной медпомощи для участников СВО в большей части регионов России.

Ранее Путин пообещал решить вопрос со статусом ветерана у заключенных на СВО.