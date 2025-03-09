Путин заявил, что российские бойцы будут биться до победы

Путин: российские бойцы на передовой не подведут и будут биться до победы

Президент России Владимир Путин уверен, что российские бойцы не подведут и будут биться до победы РФ. Об этом глава государства заявил в ходе встречи с женщинами-участницами СВО и ветеранами спецоперации, кадры которой показали в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Одна из участниц встречи передала главе государства «привет» от российских военнослужащих, находящихся на передовой. По ее словам, военные «никогда не подведут и будут биться до победы».

«Я знаю», — сказал Путин.

6 марта президент России заявил, что помощь бойцам, участвующим в проведении специальной военной операции (СВО) на Украине, — это миссия, которую поручил Бог.

В этот же день Путин отметил, что женщины, участвующие в спецоперации, заслуживают особых слов благодарности. По его словам, их не так часто на можно увидеть передовой.

Ранее Путин оценил службу россиянок в зоне СВО.