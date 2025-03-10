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Путин поручил разработать базовый региональный стандарт соцпомощи бойцам СВО

Путин поручил разработать региональный стандарт соцпомощи бойцам СВО до 7 апреля
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Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поручил разработать базовый региональный стандарт социальной помощи бойцам спецоперации до 7 апреля. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Обобщить практику предоставления в субъектах Российской Федерации мер социальной поддержки участникам специальной военной операции, членам их семей <...> и разработать базовый стандарт предоставления региональных мер социальной поддержки указанным категориям граждан», — говорится в поручении.

За исполнение поручения глава государства назначил ответственными высших должностных лиц субъектов и мэра Москвы Сергея Собянина.

6 марта президент России заявил, что помощь бойцам, участвующим в проведении специальной военной операции (СВО) на Украине, — это миссия, которую поручил Бог.

В этот же день Путин отметил, что женщины, участвующие в спецоперации, заслуживают особых слов благодарности. По его словам, их не так часто на можно увидеть передовой.

Ранее Путин заявил, что российские бойцы будут биться до победы.

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