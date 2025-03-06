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Путин назвал помощь бойцам СВО миссией, данной Богом

Путин: помощь бойцам СВО — это миссия, данная Богом
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Александр Казаков/РИА Новости

Помощь бойцам, участвующим в проведении специальной военной операции (СВО) на Украине, — это миссия, которую поручил Бог, сказал президент РФ Владимир Путин, соглашаясь со словами одной из сотрудниц фонда «Защитники Отечества». Его цитирует ТАСС.

«Вы сейчас точное слово нашли. Это миссия, данная Богом», — заявил российский лидер.

До этого сообщалось, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Минобороны, в рамках которой принимающих участие в боевых действиях на границе военных предлагается приравнять к участникам СВО.

По данным издания, документом планируется внести изменения в закон о ветеранах. Согласно действующей редакции, ветеранами боевых действий считаются те граждане, которые принимали участие в выполнении задач на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Ранее Медведев назвал СВО народной войной.

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