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Путин поблагодарил женщин, участвующих в СВО

Путин выразил особую благодарность участвующим в спецоперации женщинам

Президент России Владимир Путин во время встречи с сотрудницами и подопечными фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» отметил, что женщины, участвующие в спецоперации, заслуживают особых слов благодарности. Его цитирует ТАСС.

«Но здесь сегодня вижу и женщин в военной форме. Это значит, что сегодня на нашей встрече есть и те, кто непосредственно принимают участие в специальной военной операции. Вам особые слова благодарности и низкий поклон за ваш выбор», —сказал российский лидер, отметив, что не так часто на передовой можно увидеть женщин.

Кроме того, во время визита в Единый центр поддержки участников СВО и членов их семей президент заявил, что помощь бойцам, участвующим в проведении специальной военной операции, — это миссия, данная Богом.

Глава государства также отметил, что губернаторы в регионах работают с душой по поддержке участников специальной военной операции. Путин далее предложил продумать введение в России единого стандарта поддержки для семей участников СВО, к которому субъекты страны смогут добавлять свои меры.

Ранее Путин назвал характерную черту россиян.

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