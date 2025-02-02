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Трюдо заявил о шоке канадцев от действий США

Премьер Трюдо: канадцы шокированы решением США выбрать Канаду в качестве мишени
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Blair Gable/Reuters

Канадцы шокированы решением президента Соединенных Штатов Дональда Трампа выбрать Оттаву в качестве мишени. Об этом в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

«Канадцы ошеломлены тем, почему наши самые близкие друзья и соседи выбирают нас в качестве мишени», — сказал он, прокомментировав решение США ввести импортные пошлины на товары из Канады.

Трюдо отметил, что Вашингтон и Оттава должны действовать сообща и вместе решать задачи в «других частях света».

Накануне Трюдо заявил, что импортные пошлины Соединенных Штатов на товары из Канады ограничат доступ Вашингтона к критически важным товарам для безопасности, включая уран, сталь и алюминий.

1 февраля глава Белого дома подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Это решение составляет значительный новый налог на импорт из трех крупнейших торговых партнеров США. По словам американского лидера, таким образом он хочет бороться с серьезной угрозой со стороны незаконных мигрантов и наркотиков.

В тот же день в Белом доме подтвердили введение пошлин в размере 25% против всех товаров из Канады и Мексики, а также 10% против товаров из Китая. Кроме того, была введена пошлина в размере 10% на канадские энергоресурсы.

Ранее Трюдо предупредил о непростых временах в Канаде.

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