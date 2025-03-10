«Хезболла» опровергла сообщения о причастности к событиям в сирийской Латакии

Ливанская шиитская организация «Хезболла» не участвует в возобновившемся конфликте в Сирии, а также считает необоснованными обвинения по этому поводу в свой адрес и отвергает их. Об этом сообщила пресс-служба группировки, пишет ТАСС.

«Некоторые представители обвиняют «Хезболлу» в том, что она якобы стоит за военной эскалацией на западе Сирии, начавшейся 6 марта. Мы отвергаем эти беспочвенные обвинения и требуем от СМИ быть точными при передаче сообщений», — отмечается в сообщении.

«Хезболла» призвала журналистов не устраивать кампанию по дискредитации организации, которая играет на руку внешним игрокам, преследующим «подозрительные цели».

До этого вооруженные столкновения между сторонниками свергнутого президента Башара Асада и новыми властями Сирии возобновились в провинции Латакия и распространились на другие регионы. В частности, конфликт вспыхнул на газовой электростанции в портовом городе Банияс, который находится в провинции Тартус.

Ранее новые власти Сирии объявили в Латакии комендантский час из-за восстания алавитов.