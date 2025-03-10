В США заявили о намерении Трампа добиться отставки Зеленского

NBC: Трамп ожидает шаги Зеленского в сторону выборов и своего ухода

Президент США Дональд Трамп заявил своим помощникам, что намерен добиться проведения выборов на Украине и возможной отставки Владимира Зеленского с поста главы государства. Об этом сообщает NBC News.

Трамп полагает, что подписание соглашения о добыче редкоземельных металлов недостаточно для возобновления военной помощи Киеву. По данным источников NBC, президент США ожидает, что Зеленский продемонстрирует готовность не только к мирным переговорам с Россией, но и к проведению президентских выборов, а также к возможной отставке с поста главы государства.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз отметил, что Украина добилась позитивных изменений. По его словам, в связи со встречами в Саудовской Аравии американское руководство «с нетерпением ожидает услышать более позитивные шаги», которые положат конец «жестокой войне и кровопролитию».

9 марта Трамп в интервью телеканалу Fox News выразил сомнение в способности Украины «выжить», даже при условии продолжения американской военной и финансовой поддержки.

За день до этого агентство Bloomberg сообщало, что президент России Владимир Путин выдвинул новое условие для переговоров по Украине — никаких «миротворцев» из подразделений Вооруженных сил стран — участников НАТО на территории Украины ни во время конфликта, ни после его завершения.

Ранее Трамп заявил, что у Украины нет козырей в переговорах.