Трамп заявил, что у Украины нет козырей в переговорах

Трамп сообщил, что у Киева нет козырей в переговорах по решению конфликта

У властей Украины отсутствуют козыри в переговорах по урегулированию конфликта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с журналистами в Белом доме, трансляцию которой вел Fox News.

«Если честно, нахожу более сложным иметь дело с Украиной. Хотя у них нет карт», — отметил он.

При глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон хорошо взаимодействует с Москвой. Трамп добавил, что у России «на руках все карты».

Накануне советник по национальной безопасности при администрации Трампа Майк Уолтц заявил, что США сохранят дипломатическую активность для разрешения конфликта между Россией и Украиной, однако признают сложность этого процесса. Под руководством Трампа Вашингтон продолжит политику посредничества и задействует все инструменты для вовлечения сторон в переговоры, добавил Уолтц.

Кроме того, министерство иностранных дел Саудовской Аравии сообщило, что представители США и Украины проведут переговоры по урегулированию конфликта на следующей неделе в городе Джидда.

В ведомстве уточнили, что стороны обсудят механизмы достижения временного прекращения огня и формирования основ для мирного диалога между Россией и Украиной.

Ранее были раскрыты темы грядущих переговоров между США и Украиной.