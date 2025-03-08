Трамп заявил, что у Украины нет козырей в переговорах

У властей Украины отсутствуют козыри в переговорах по урегулированию конфликта. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время встречи с журналистами в Белом доме, трансляцию которой вел Fox News.
«Если честно, нахожу более сложным иметь дело с Украиной. Хотя у них нет карт», — отметил он.
При глава Белого дома подчеркнул, что Вашингтон хорошо взаимодействует с Москвой. Трамп добавил, что у России «на руках все карты».
Накануне советник по национальной безопасности при администрации Трампа Майк Уолтц заявил, что США сохранят дипломатическую активность для разрешения конфликта между Россией и Украиной, однако признают сложность этого процесса. Под руководством Трампа Вашингтон продолжит политику посредничества и задействует все инструменты для вовлечения сторон в переговоры, добавил Уолтц.
Кроме того, министерство иностранных дел Саудовской Аравии сообщило, что представители США и Украины проведут переговоры по урегулированию конфликта на следующей неделе в городе Джидда.
В ведомстве уточнили, что стороны обсудят механизмы достижения временного прекращения огня и формирования основ для мирного диалога между Россией и Украиной.
Ранее были раскрыты темы грядущих переговоров между США и Украиной.