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В США заметили новое условие Путина на переговорах

Bloomberg: Путин выдвинул новое условие для переговоров по Украине
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Михаил Метцель/РИА Новости

Президент России Владимир Путин выдвинул новое условие для переговоров по Украине – никаких «миротворцев» из подразделений Вооруженных сил стран-участников НАТО на территории Украины ни во время конфликта, ни после его завершения. Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

По данным агентства, Москва категорически отказалась от подобного формата миротворческих сил. С точки зрения России, обеспечивать перемирие и прекращение огня должны подразделения тех стран, которые на протяжении всего конфликта на Украине оставались нейтральными по отношению к обеим сторонам.

Bloomberg считает, что Путин может иметь в виду миротворцев из Китая.

При этом премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что у него стало меньше надежд на получение Украиной твердых гарантий безопасности от США.

После изменения политики Вашингтона «ситуация Польши и Украины стала сложнее, чем несколько месяцев назад», необходимо с этим справиться, подчеркнул премьер.

Ранее Трамп заявил, что у Украины нет козырей в переговорах.

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Переговоры о мире на Украине
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