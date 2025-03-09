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Трамп усомнился в том, что Украина сможет выжить даже при поддержке США

Трамп: Украина может не выжить, даже если США продолжат оказывать ей помощь
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Win McNamee/Reuters

Президент США Дональд Трамп выразил сомнение в способности Украины «выжить», даже при условии продолжения американской военной и финансовой поддержки. Своим мнением он поделился в интервью телеканалу Fox News.

На вопрос о возможном будущем Украины после прекращения американской помощи Трамп ответил, что перспективы выживания Киева остаются неопределенными независимо от внешней помощи.

«Она может не выжить в любом случае, но знаете, у нас есть некоторые слабые места в отношениях с Россией. Знаете, нужны двое. Этой войны не должно было случиться, но она случилась. Теперь мы застряли в этой неразберихе», — отметил американский лидер.

До этого информационное агентство Bloomberg писало, что президент России Владимир Путин выдвинул новое условие для переговоров по Украине — никаких «миротворцев» из подразделений Вооруженных сил стран — участников НАТО на территории Украины ни во время конфликта, ни после его завершения.

Ранее Арестович предложил избавиться от Зеленского, чтобы Украина имела будущее.

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