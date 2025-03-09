Джеорджеску прокомментировал отказ в регистрации на выборах президента Румынии

Джеорджеску: отказ в участии в выборах президента Румынии — удар по демократии

Кэлин Джорджеску осудил решение Центрального избирательного бюро Румынии отклонить его кандидатуру в президенты, назвав его прямым ударом в сердце демократии для всего мира. Об этом он написал в социальной сети X.

«Прямой удар в сердце демократии во всем мире! У меня осталось одно сообщение! Если демократия в Румынии рухнет, рухнет весь демократический мир! Это только начало. Вот так просто!» — отметил политик.

Сегодня Центральное избирательное бюро отклонило кандидатуру Кэлина Джорджеску на предстоящих президентских выборах. Решение было принято большинством голосов: десять членов бюро высказались против регистрации его кандидатуры, четверо — за.

26 февраля в Румынии был выдан ордер на арест Кэлина Джорджеску. Согласно информации агентства Mediafax, его подозревают в организации фашистской группы, целью которой является подрыв конституционного порядка, а также в незаконном финансировании выборной кампании.

Ранее Джорджеску показал похожий на нацистское приветствие жест.