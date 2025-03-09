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Фицо заявил, что лишь у Путина есть план решения конфликта на Украине

Фицо: реальный план по завершению конфликта на Украине есть только у Путина
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Михаил Метцель/РИА Новости

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что только президент России Владимир Путин способен привести к мирному урегулированию конфликта на Украине. Заявление политика прозвучало в эфире телеканала stvr.sk.

По его словам, лишь Путин имеет план прекращения боевых действий.

«Я думаю, что единственный, у кого есть реальный план в отношении этой войны, — это президент Путин. Это все, что я собираюсь сказать на данный момент», — заявил политик.

До этого американское агентство Bloomberg писало, что Владимир Путин выдвинул новое условие для переговоров по Украине — никаких «миротворцев» из подразделений Вооруженных сил стран — участников НАТО на территории Украины ни во время конфликта, ни после его завершения.

В свою очередь, Путин отметил, что России нужен вариант мира, который обеспечил бы ей стабильное развитие и спокойствие. По его словам, России не нужно ничего чужого, однако свое она тоже не отдаст.

Ранее Трамп заявил, что верит в стремление Путина к достижению мира на Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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