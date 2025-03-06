Путин рассказал, какой вариант мира нужен России

России нужен вариант мира, который обеспечил бы ей стабильное развитие и спокойствие. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества», говоря о ситуации на Украине.

Глава государства отметил, что РФ не собирается никому уступать в ситуации на Украине. По его словам, России не нужно ничего чужого, однако свое она тоже не отдаст.

24 февраля Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский уклоняется от переговоров с Россией, потому что их начало неминуемо приведет к необходимости отмены военного положения на Украине. Он отметил, что вслед за этим последует необходимость проведения президентских выборов на Украине. По словам российского лидера, шансы победить на выборах у Зеленского равны нулю.

6 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что переговоры по Украине не ведутся и никаких документов на эту тему еще нет.

Также Захарова заявила, что Россия назначит своего представителя для диалога по украинскому вопросу после того, как это сделают Соединенные Штаты.

Ранее Путин заявил, что России выгоден Зеленский у власти.