«Остынь, маленький человечек»: Маск ответил на слова главы МИД Польши о Starlink

Глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США, миллиардер Илон Маск в соцсети X ответил министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому. Тот заявил, что министерство цифровизации его страны платит за Starlink для Украины примерно $50 млн в год и, если SpaceX покажет себя как ненадежный поставщик, Варшава будет вынуждена искать замену.

«Остынь, маленький человечек. Ты платишь ничтожную часть стоимости», — написал американский миллиардер.

Он добавил, что замены Starlink не существует.

Госсекретарь США Марко Рубио тоже отреагировал на слова польского дипломата. Он заявил, что тот «просто выдумывает» и никто не угрожал отрезать Украину от Starlink.

До этого Маск назвал «костяком украинской армии» систему связи Starlink, в случае отключения которой передовая линия ВСУ просто рухнет. Миллиардер предложил ввести санкции против украинских олигархов, чтобы завершить конфликт, и подчеркнул, что его «тошнит от многих лет резни в тупиковой ситуации».

Ранее Украина начала искать замену Starlink.