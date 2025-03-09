«Starlink — костяк». Маск допустил обрушение украинского фронта, если отключить интернет

Основатель Space X и Tesla Илон Маск назвал «костяком украинской армии» систему связи Starlink, в случае отключения которой передовая линия ВСУ просто рухнет. Миллиардер предложил ввести санкции против украинских олигархов, чтобы завершить конфликт, и подчеркнул, что его «тошнит от многих лет резни в тупиковой ситуации».

Вся передовая линия украинских вооруженных сил рухнет, если отключить спутниковый интернет Starlink, заявил американский предприниматель и старший советник президента США Илон Маск.

«Моя система Starlink — это костяк украинской армии. Вся их передовая линия рухнет, если я ее отключу», — говорится в его посте в X.

Маск добавил, что его «тошнит от многих лет бойни в тупике, в котором Украина неизбежно проиграет».

«Тот, кто действительно заботится, действительно думает и действительно понимает, хочет, чтобы эта мясорубка остановилась», — заключил он.

Миллиардер также предложил властям США скорый способ завершить конфликт: наложить санкции на десятерых самых богатых украинских олигархов.

«Наложите санкции на 10 крупнейших украинских олигархов, особенно на тех, у кого есть особняки в Монако, и это немедленно прекратится. Вот ключ к разгадке», — посоветовал он.

«Полярная звезда»

Подразделения ВСУ используют Starlink для коммуникации в зоне боевых действий. По данным Associated Press, после начала СВО в 2022 году Киев получил около 24 тыс. терминалов Starlink, позже компания SpaceX должна была отправить еще порядка 10 тыс. терминалов.

За три года боевых действий SpaceX несколько раз ограничивала работу интернета Starlink для ВСУ, объясняя свои действия нежеланием «эскалации конфликта». Украинские военнослужащие изначально не получили доступа к интернет-спутникам Starlink у полуострова Крым.

Агентство Reuters в феврале со ссылкой на три источника сообщило, что Вашингтон предупредил Киев о возможном отключении Starlink, если президент Владимир Зеленский не согласится подписать сделку по полезным ископаемым. Вопрос о Starlink был поднят в ходе переговоров между официальными лицами США и Украины после того, как Зеленский отклонил первоначальное предложение министра финансов США Скотта Бессента.

«Украина работает на Starlink. Они считают его своей Полярной звездой», — сказал источник Reuters. «Потеря Starlink... станет огромным ударом», — добавил он.

Маск опроверг слухи об угрозах отключить Starlink для ВСУ, но от подробных комментариев по ситуации отказался.

Есть альтернативы?

В конце февраля глава минобороны Украины Рустем Умеров заявил, что у Киева есть альтернативы Starlink.

«Альтернативы Starlink в Украине есть. Мы работаем над этим. Скоро вместе с Минцифры, Минстратегпромом и другими нашими коллегами из ВСУ, Минобороны сообщим, как мы будем иметь эти решения», — цитирует слова Умерва издание «Страна».

Информацию об «альтернативе Starlink на Украине» также подтвердил тогда представитель Еврокомиссии.

На этой неделе французская спутниковая компания Eutelsat, которой принадлежит OneWeb, допустила, что сможет оказать помощь Украине, если связь от Starlink вырубят.

«Мы активно сотрудничаем с европейскими организациями и деловыми партнерами, чтобы обеспечить быстрое развертывание дополнительных пользовательских терминалов для критически важных задач и инфраструктуры», — говорится в сообщении компании.

По информации The Economist, Киев также разрабатывает резервный вариант доступа в интернет на случай сложностей со Starlink. Причем, по данным источников журнала, этот сценарий можно внедрить за несколько дней, а более масштабное решение — за три месяца.

Обмен данными

Ранее источники журнала Time, близкие к генштабу ВСУ, сообщили, что западные специалисты, которые занимались обработкой и передачей данных со спутников, покинули украинскую территорию. По их данным, на Украине «никого не осталось».

Газета The Washington Post со ссылкой на источники в американском оборонном ведомстве писала, что Вашингтон перестал передавать Киеву снимки с коммерческих спутников по распоряжению космической разведки Пентагона.

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Одновременно телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне утверждает, что Вашингтон продолжает делиться с Киевом разведданными.

«США по-прежнему делятся с Украиной разведданными, которые могут помочь ее войскам защитить себя, но «сократили» обмен разведданными, которые украинские силы могли бы использовать для наступательных действий против российских войск», — говорится в сообщении.