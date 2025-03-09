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В Польше высказались об угрозах Маска отключить Starlink на Украине

Сикорский: если Маск отключит Starlink на Украине, Польша найдет альтернативу
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Vladislav Culiomza/Reuters

Польша найдет замену системе спутникового интернета Starlink, если глава американского департамента эффективности госуправления (DOGE), основатель Tesla и SpaceX Илон Маск отключит ее на Украине. Об этом заявил глава польского МИД Радослав Сикорский в социальной сети X.

«Польское министерство цифровизации оплачивает Starlink, цена которого составляет около $50 млн в год, для Украины... Если SpaceX покажет себя как ненадежного поставщика, то мы будем вынуждены искать других поставщиков», — написал министр.

Утром 9 марта Маск заявил, что линия фронта Вооруженных сил Украины (ВСУ) рухнет, если отключить Starlink. По его словам, в настоящее время на линии боевого соприкосновения «сложилась тупиковая ситуация, из которой Киев неизбежно выйдет проигравшим».

4 марта администрация США приняла решение приостановить всю военную помощь Украине до тех пор, пока она не продемонстрирует готовность к началу мирных переговоров с РФ.

Ранее СМИ оставили Зеленскому четыре сценария действий после скандала в Белом доме.

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