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«Русские были бы на вашей границе»: Рубио осадил главу МИД Польши после слов о Starlink

Рубио заявил, что Украину не собираются отключать от Starlink
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Evelyn Hockstein/Reuters

Американский госсекретарь Марко Рубио в соцсети X написал о том, что «никто не угрожал отрезать Украину от Starlink».

Пост дипломата был опубликован после слов главы польского МИД Радослава Сикорского. Он заявил, что министерство цифровизации его страны платит за Starlink для Украины примерно $50 млн в год, и, если SpaceX покажет себя как ненадежный поставщик, Варшава будет вынуждена искать замену.

«Просто выдумываете... И скажите спасибо, потому что без Starlink Украина давно бы проиграла эту войну, а русские сейчас были бы на границе с Польшей», — отреагировал на слова коллеги из Варшавы Рубио.

9 марта основатель Space X и Tesla Илон Маск назвал «костяком украинской армии» систему связи Starlink, в случае отключения которой передовая линия ВСУ просто рухнет. Миллиардер предложил ввести санкции против украинских олигархов, чтобы завершить конфликт, и подчеркнул, что его «тошнит от многих лет резни в тупиковой ситуации».

Ранее Украина начала искать замену системам Starlink.

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