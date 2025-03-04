Украина ищет замену системам Starlink

The Economist: Украина ищет замену Starlink на случай их отключения

Украина пытается разработать альтернативную систему связи для военных на случай, если США решат отключить системы Starlink, которыми сейчас пользуются Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом неназванный украинский чиновник сообщил журналу The Economist, комментируя решение Вашингтона приостановить оказание военной помощи Киеву.

«У нас есть решение, которое можно внедрить за несколько дней, а более масштабное — за три месяца», — утверждает собеседник издания.

Он признает, что переход на новые системы будет крайне сложным и обернется потерями на поле боя.

Проект глобальной спутниковой системы связи Starlink разработан компанией SpaceX, которой владеет Илон Маск.

После встречи президентов Украины и США Белый дом подтвердил приостановку военной помощи Киеву. Американский президент Дональд Трамп выразил недовольство недостаточной благодарностью Зеленского за американскую помощь.

Ожидается, что США не будут помогать Украине до тех пор, пока Киев не продемонстрирует готовность к мирным переговорам с Россией.

4 марта аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что отключение спутниковой сети Starlink может оказаться более результативным способом повлиять на действия президента Украины Владимира Зеленского.

19 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Трамп начал получать объективную информацию по ситуации на Украине.

Ранее полковник Ходаренок рассказал, сколько Украина продержится без помощи США.